Paul Bolland, Max Winkler, Tim von Nordheim, Falk Wünsche und Franz Twele kommen alle aus Zella-Mehlis, genauer aus dem Ortsteil Mehlis, was dem Quintett wichtig zu erwähnen ist. Sie arbeiten seit Wochen in den Räumlichkeiten der Meininger Straße 46, es wird gehämmert, gemalert, gebohrt und geputzt. Und nein, in der dortigen Spielothek wird nicht renoviert. Vielmehr sind die jungen Männer dabei, die Discothek Rele wieder schick zu machen, denn in einer Woche soll es in der einstigen Kult Disco nach Jahren der Stille und Dunkelheit endlich wieder heißen „Licht aus – Spot an!“