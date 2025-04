Ostern bot Jugendlichen der Region zwei Partyabende, die Erinnerungen an die einstige Kartbahnarena wachriefen. Es waren Stunden voller Nostalgie, treibender Beats und unvergesslicher Momente: Die Eventschmiede rund um Veranstalter Christian Richter ließ am Samstag und Sonntag die legendäre Discothek aus Dreißigacker noch einmal aufleben und verwandelte das Meininger Volkshaus in ein pulsierendes Festivalgelände.