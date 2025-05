Knapp 800 Gäste haben am Samstagnacht das Comeback der Fabrik im Suhler CCS gefeiert. Nach Angaben des Veranstalters Jürgen Dietz hätten es gerne noch 200 mehr sein können. Doch wegen des Unwetters, das gegen 19.30 Uhr in der Region wütete, hätte so mancher Partygastast vorsorglich auf die Anreise verzichtet. Von denen, die gekommen waren, gehören viele zu der Generation, die auch vor 25 Jahren zu den legendären Fabrik-Partys gepilgert sind. Sie haben überwiegend im Saal Simson und Bankettsaal abgefeiert.