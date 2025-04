Wer früher in der Fabrik seine heißen Nächte verbracht hat, der hat diese Zeit nie vergessen. Hier war die größte Disco weit und breit zu finden. Wer raus wollte, den zog es fast magisch in die Fabrik. Lasershows, vier Floors, Platz für 1600 Leute. Was für ein herrlicher Wahnsinn. So etwas bleibt nicht unvergessen. Genauso wenig hat Jürgen Dietz, der das Unternehmen in den 90-ern gestartet hatte, das alles abgehakt.