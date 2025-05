Am Samstagabend verwandelte die „Eventagentur D.S.“ das Volkshaus Meiningen in eine Mallorca-Partyzone! Unter dem Motto „VIVA MALLORCA – OPENING 2025“ – Disco Party erlebten die Gäste eine Nacht voller Schlager, Partybeats und Feierlaune – live und lautstark mit DJ Marci und Eddy Bock. Die beiden gelten als Garanten für ausgelassene Partystimmung. Eddy Bock kam direkt vom „Bierkönig“ in Mallorca und flog schon am nächsten Tag wieder zurück. Er ist bekannt dafür, dass kein Witz zu flach, keine Krawatte zu lang und kein Bier zu warm ist. Er ist mit wachsendem Erfolg in den sozialen Netzwerken und den Partylocations der Republik unterwegs, um jede Menge Spaß und gute Laune zu verbreiten. Bekannt für seine Mallorca-Hits wie „Dose“, „Rohrverleger“ oder „Trinkerbell“, brachte er den Saal im Volkshaus mit seinen Live-Performances gegen Mitternacht regelrecht zum Kochen.