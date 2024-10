Direktverkauf: Thüringer Hofläden spüren Kaufzurückhaltung

Jena (dpa/th) - Die wirtschaftliche Lage der Thüringer Hofläden bleibt angespannt. Zwar hätten die Direktvermarkter stabile Kundenzahlen, doch würden die Umsätze aufgrund der Kaufzurückhaltung sinken, sagte Pamela Brix vom Kompetenzzentrum Direktvermarktung des Vereins Landvolkbildung Thüringen der Deutschen Presse-Agentur. Die Verbraucher sparten am Einkauf von hochwertigen, regionalen Lebensmitteln. Es werde meist nur das gekauft, was wirklich benötigt werde. "Lustkäufe finden nicht mehr so statt."