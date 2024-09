Am häufigsten brächten sich die Bayern bei direktdemokratischen Verfahren zu Wirtschaftsprojekten (27,2 Prozent aller Verfahren), Verkehrsprojekten (19,2 Prozent) und öffentlichen Sozial- und Bildungseinrichtungen (15,4 Prozent) ein. "Bei diesen Verfahren handelt es sich oftmals um teure und langwierige Projekte. Selbstverständlich wollen sich die Bürgerinnen und Bürger besonders dann einbringen, wenn Entscheidungen von großer Tragweite für die Gemeinde anstehen, beispielsweise beim Bau von Windparks oder Umgehungsstraßen", sagte Socher. Umso wichtiger sei dabei eine rechtzeitige umfassende und faire Kommunikation, um konstruktiv diskutieren und am Ende entscheiden zu können.

Zukunftswunsch: Mehr Dialogformate nach Vorbild Baden-Württembergs

Mit Blick auf die laufenden Gespräche in der Staatskanzlei zur Reform der direkten Demokratie betonte Socher, dass eine Weiterentwicklung der Instrumente angebracht sei, es dürfe aber keine Einschränkung der Mitsprache geben. "Eine echte Stärkung der Demokratie in Bayern wären mehr und vor allem frühzeitige Dialogformate im Vorfeld von Entscheidungen. So kommen am Ende bessere Ergebnisse heraus und Konflikten wird vorgebeugt." Baden-Württemberg könne hier Vorbild für Bayern sein.