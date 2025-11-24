Ein wahrer Kämpfertyp ist dieser Ralf-Uwe Beck, der da mit seinen Zuhörern im Alten Kuhstall Untermaßfeld über direkte Demokratie ins Gespräch kommen wollte. Denn in den vielen Jahren, die ihm das Thema Demokratie am Herzen liegt, hat er – auch bei Niederlagen – nie aufgegeben. Vermeintlichen Niederlagen müsste es richtiger heißen. Denn, so sagt er: „Im November 2003 wollten wir etwas durchsetzen. Wir hätten dafür 5000 Unterschriften innerhalb von sechs Wochen gebraucht, was wir zwar nicht ganz geschafft hatten. Also hatten wir eigentlich offiziell verloren. Doch der Druck war so groß, dass die da oben das nicht überhören konnten! Wenn für ein Anliegen so viel Unterstützung sichtbar wird, dann muss sich der Landtag damit beschäftigen. Nimmt er unseren Vorschlag an, dann sind wir am Ziel. Oder er lehnt ihn ab, dann kämpfen wir weiter – bis wir einen Volksentscheid erreichen.“