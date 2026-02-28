Der Floh-Seligenthaler Bürgermeister Ralf Holland-Nell hatte am letzten Donnerstag im Februar 2026 eine Schalte mit Erfurt, die von den üblichen Videokonferenzen abweicht. Es ging um Bürgerräte in Thüringen als Scharniere zwischen den Menschen und den Berufspolitikern und um die empirische Begleitung des Prozesses durch ein Meinungsforschungsinstitut. Das ist in diesem Fall „INSA“ mit Sitz in Erfurt.