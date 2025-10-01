Direkte Demokratie Befriedung oder Blockade? 3.700 Bürgerbegehren in 30 Jahren

München (dpa/lby) - Es war eine bittere Niederlage für die damals allein regierende CSU, die noch tausendfache Folgen haben sollte: Vor 30 Jahren, am 1. Oktober 1995, stimmten die bayerischen Bürgerinnen und Bürger in einem landesweiten Volksentscheid für die Einführung kommunaler Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Seit dem 1. November 1995 gibt es das Instrument - das inzwischen einige tausendmal angewendet wurde: Mehr als 3.700 Bürgerbegehren zählte der Verein "Mehr Demokratie e.V." seither. Und mehr als 2.300 Mal gab es demnach einen Bürgerentscheid. Manches Projekt wurde seither gestoppt - Bürgerentscheide gelten aber auch als befriedend.