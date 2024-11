Dippach: Autofahrer flieht vor Polizei und überschlägt sich

Der Versuch eines 33-jährigen Autofahrers vor einer Polizeikontrolle in Dippach zu fliehen ist gründlich schiefgegangen. Am Freitagnachmittag waren Polizeibeamte im Begriff, den Fahrzeugführer des VW einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer war damit aber offenbar nicht einverstanden und wollte einfach davonfahren. Dabei kollidierte der Mann mit einer Kirchmauer und verursachte einen Schaden von ungefähr 1000 Euro, berichtet die Polizei. Er setzte anschließend seine Flucht über die Landesgrenze nach Hessen fort, wo er sich in Leimbach mit seinem Auto überschlug. Dabei wurde der Mann verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.