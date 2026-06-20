Washington - Hat Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Donald Trump um ein Foto gebeten? Nach dieser Behauptung des US-Präsidenten gehen sich die beiden Regierungschefs in sozialen Netzwerken mit scharfen Worten an. Trump warf der Italienerin mangelnde Unterstützung für das US-Vorgehen gegen den Iran vor. Nach dem Militäreinsatz der USA wolle "sie wieder Freundschaft schließen, um ihre "Umfragewerte zu verbessern"", schrieb der Republikaner - gefolgt von einem "Nein danke!!!". Meloni konterte: "Meine Beliebtheit geht dich nichts an." Trump solle sich lieber auf seine eigene konzentrieren.