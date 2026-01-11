Diplomatie: Was Kanzler Merz in Indien vorhat

Rüstung: Indien will deutsche U-Boote

Zu den engen Bindungen Indiens zu Russland gehört auch, dass die indischen Streitkräfte immer noch überwiegend von Moskau ausgerüstet werden. Deutschland würde gerne dazu beitragen, dass sich das ändert. So verhandelt Thyssenkrupp Marine Systems derzeit über den Verkauf von sechs U-Booten an die indische Marine. Auch am Transportflugzeug Airbus A400M gibt es in Indien Interesse.

Zu konkreten Abschlüssen wird es beim Besuch des Kanzlers wohl nicht kommen. Es soll aber eine Absichtserklärung der beiden Verteidigungsministerien zur Stärkung der Kooperation der Rüstungsunternehmen beider Länder unterzeichnet werden.

Wirtschaft: Warten auf das Freihandelsabkommen

Auch eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit könnte dazu beitragen die Bindungen Indiens zu Russland zu lösen. An dieser Stelle ist noch Luft nach oben. Indien ist unter den deutschen Handelspartnern nur auf Platz 23. "Angesichts seiner wirtschaftlichen Dynamik, der jungen Bevölkerung und der wachsenden industriellen Basis gewinnt Indien für unsere Unternehmen rasant an Relevanz", sagt der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier.

Einen Schub nach vorn würde der Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und Indien bringen. Die Verhandlungen darüber begannen vor 18 Jahren und wurden zwischendurch für mehrere Jahre unterbrochen. Ein Abschluss bei dem für Ende Januar geplanten EU-Indien-Gipfel ist bisher noch nicht in Sicht.

Fachkräfte: Deutlicher Anstieg bei der Anwerbung

Daneben wird es auch wieder um die Anwerbung von Fachkräften aus Indien gehen, für die schon die Ampel-Regierung im Oktober 2024 eigens eine Strategie beschlossen hat. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Inder in Deutschland ist zwischen 2015 und 2025 nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit von knapp 25.000 auf knapp 170.000 gestiegen. Und mit knapp 60.000 kommt die größte Gruppe ausländischer Studentinnen und Studenten aus Indien.