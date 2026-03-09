Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert angesichts der internationalen Lage einen radikalen Kurswechsel in der europäischen Außenpolitik. Europa könne nicht länger ein Hüter der alten Weltordnung sein - sie sei Vergangenheit und werde nicht zurückkommen, sagte sie bei einem Treffen von EU-Botschaftern in Brüssel. Man werde die regelbasierte Ordnung immer verteidigen und bewahren, aber man könne sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie der einzige Weg sei, die eigenen Interessen zu verteidigen.