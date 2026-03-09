Zur Debatte über die Rechtmäßigkeit des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs sagte von der Leyen, es gebe verschiedene Ansichten darüber, ob der Krieg ein gewählter oder ein notwendiger sei. Sie glaube aber, dass diese Debatte teilweise am Thema vorbeigehe. "Denn Europa muss der Realität Rechnung tragen und die Welt so sehen, wie sie heute ist", sagte sie. Die Idee, dass man sich einfach zurückziehen und aus dieser chaotischen Welt verabschieden könne, sei nichts als ein Trugschluss.