Die Schweiz als Austragungsort schätzt die iranische Seite als neutralen Vermittler. Der Staat vertritt im Iran auch die Interessen der USA, die dort keine diplomatische Vertretung haben.

Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), wird ebenfalls am Donnerstag erneut in Genf sein, wie ein IAEA-Sprecher in Wien mitteilte. Vergangene Woche hatte der Chef der UN-Atominspektoren mit Irans Außenminister Abbas Araghtschi in Genf Gespräche zur Vorbereitung der US-iranischen Verhandlungen geführt.

Was denken Menschen im Iran über Verhandlungen mit den USA?

Im Iran sehen viele Menschen, insbesondere Anhänger der jüngsten Protestbewegung, Verhandlungen zwischen der Staatsführung und den USA kritisch. Sie werfen Trump vor, sie verraten zu haben, nachdem er ihnen auf dem Höhepunkt der Massenproteste versichert hatte: "Hilfe ist auf dem Weg." Der Republikaner drohte der iranischen Führung wegen ihres repressiven Vorgehens mehrfach, militärisch einzugreifen. Das blieb aber aus.