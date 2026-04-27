New York - Die ehemalige Bundesaußenministerin und aktuelle Präsidentin der UN-Generalversammlung Annalena Baerbock hat in New York an einem Halbmarathon teilgenommen - und ist laut Veranstaltern auf Platz 13.783 nach zwei Stunden und sieben Minuten durch das Ziel gelaufen. "Endlich", schrieb die 45-Jährige und postet auf der Plattform Instagram unter anderem ein Foto von sich nach dem Lauf durch den Stadtteil Brooklyn.
Diplomatie und Dauerlauf Baerbock läuft Halbmarathon in New York
dpa 27.04.2026 - 21:23 Uhr