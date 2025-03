Regierungschef wird Trump Respektlosigkeit vor

Grönlands Regierungschef Múte B. Egede richtete in einem Interview kurz vor dem Wahltag seine bislang wohl deutlichste Kritik an Trump. "Die Dinge, die im Moment in der Welt passieren, beunruhigen mich sehr - dass die Weltordnung an vielen Fronten wankt und es in den USA vielleicht einen Präsidenten gibt, der sehr unberechenbar ist und auf die Weise auch dafür sorgt, dass die Leute verunsichert werden", sagte er dem dänischen Rundfunksender DR.