Diplomatie Tauwetter zwischen London und Peking

China will neues Kapitel aufschlagen

Doch nun soll es eine Annäherung geben. "Wir haben einige wirklich gute Fortschritte gemacht", zitierte der Sender Sky News den britischen Regierungschef nach dem Treffen mit Xi. So habe es Beratungen über eine Reduzierung der Zölle für Whisky aus Großbritannien, visafreie Reisen nach China und Zusammenarbeit bei der Bekämpfung irregulärer Migration gegeben. Durch engere Handelsbeziehungen mit China erhofft sich Starmer zudem niedrigere Preise für britische Verbraucher und neue Arbeitsplätze.