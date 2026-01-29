Diplomatie Tauwetter zwischen London und Peking

Peking - Nach einem turbulenten Jahr der Beziehungen mit den USA unter Präsident Donald Trump wächst das Interesse der westlichen US-Verbündeten an einer Annäherung mit China. Großbritanniens Premierminister Keir Starmer, der in dieser Woche mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach Peking aufgebrochen war, lobte nach einem Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping die "guten und starken Beziehungen" der beiden Länder. Bundeskanzler Friedrich Merz will der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt laut Medienberichten Ende Februar einen Besuch abstatten.