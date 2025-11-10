Diplomatie: Syriens Übergangspräsident trifft Trump in Washington

Der IS hatte 2014 in Syrien und im benachbarten Irak große Gebiete überrannt. Teilweise kontrollierte er etwa ein Drittel des Gebiets Syriens und 40 Prozent des Irak. Die USA koordinierten einen vor allem von kurdischen Milizen geführten Kampf gegen den IS. Die Terrororganisation gilt inzwischen als militärisch besiegt - in beiden Ländern sind schätzungsweise aber noch rund 2.500 IS-Kämpfer aktiv, die auch Anschläge verüben. Zehntausende ehemalige IS-Anhänger - vor allem Frauen und Kinder - werden zudem im Nordosten Syriens in Lagern festgehalten, die längst als Nährboden für neue Rekruten gelten.