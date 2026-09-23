Der iranische Generalstab sprach nach Trumps Rede von "feindseligen Äußerungen und Drohungen". Diese seien lediglich ein "Instrument der innenpolitischen Propaganda", hieß es in einer in Staatsmedien veröffentlichten Mitteilung. Man sei zu noch härteren Schlägen bereit.

Selenskyj: Ukraine bereit zu begrenzter Waffenruhe

Trump hatte sich in New York auch mit seinem ukrainischen Amtskollegen getroffen. Selenskyj sagte danach, sein Land sei im Krieg mit Russland weiterhin zu einer Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen bereit. Der Vorschlag werde von den USA an die russische Seite übermittelt. Trump habe ihn nicht darum gebeten, auf Angriffe unter anderem auf die Ölindustrie in Russland zu verzichten, betonte Selenskyj.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte den Vorschlag unter Verweis auf eine angestrebte umfassende Friedensregelung zuvor bereits abgelehnt. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion.

Künstliche Intelligenz auf der Agenda

Der Umgang mit Künstlicher Intelligenz ist eines der zentralen Themen der Beratungen in New York. UN-Generalsekretär António Guterres plädiert seit langem für die Einführung internationaler Regeln und schlägt die UN als Ort des Austausches darüber vor. Heute will sich der Sicherheitsrat, das mächtigste UN-Gremium, mit dem Thema befassen. Auch Open-AI-Chef Sam Altman sollte teilnehmen.