Diplomatie: Neue US-Generalkonsulin im Südosten

Leipzig (dpa/sn) - Das US-Generalkonsulat in Leipzig hat eine neue Leiterin. Jodi Breisler übernahm Mitte Oktober das Amt der US-Generalkonsulin in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Mitte Oktober von ihrem Vorgänger John R. Crosby, wie die Vertretung mitteilte. "Ich freue mich sehr, hier in Mitteldeutschland mit seinen einzigartigen und vielfältigen Kulturen und seiner Geschichte zu sein", sagte Generalkonsulin Breisler. Sie freue sich darauf, die deutsch-amerikanischen Beziehungen in der Region zu erkunden und zu vertiefen.