Diplomatie Neue Botschafterposten: Hanefeld in USA - Kahl zum Vatikan

Bisherige Botschafterin bei UN wechselt nach Genf

Ricklef Beutin, bisher Leiter der AA-Zentralabteilung, wird neuer Ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen (UN) in New York. Dort soll er für die deutsche Kandidatur für den nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat 2027/28 werben. Antje Leendertse, bisher in New York, übernimmt die Ständige Vertretung bei den UN in Genf. Die bisherigen AA-Staatssekretäre Susanne Baumann und Thomas Bagger übernehmen europäische Schlüsselposten: Baumann löst in London Miguel Berger ab, der als Botschafter nach Warschau wechselt. Bagger wird neuer Botschafter in Rom.