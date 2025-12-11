Er habe aus dem Telefonat mit Trump "den festen Eindruck mitgenommen, dass er bereit ist, diesen Weg mit uns zu gehen, weil er weiß, dass die Europäer hier auch mit ihren eigenen Interessen gehört werden müssen", sagte Merz. Dies habe man Trump in dem Telefonat deutlich gemacht. Es war demnach "ein wirklich sehr konstruktives Telefonat, wo auch die gegenseitigen Positionen klar wurden und auch gegenseitiger Respekt zum Ausdruck kam".