Diplomatie im Ukraine-Krieg Laschet für deutsch-französische Initiative gegenüber Moskau

Eine Gefahr, dass ein direkter Austausch Europas mit Russland von Moskau für Propagandazwecke genutzt wird, sieht Laschet nicht. "Sich 50 Mal ein Nein einzuholen, ist oft Teil von Verhandlungen - das ist Diplomatie." Auch die Amerikaner seien bisher mit ihren Bemühungen um eine Friedenslösung offensichtlich nicht erfolgreich gewesen. "Aber wenn man es gar nicht erst versucht, kann man auch nicht gewinnen", sagte Laschet.