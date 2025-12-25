Diplomatie im Ukraine-Krieg Laschet für deutsch-französische Initiative gegenüber Moskau

Berlin - Der Chef des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Armin Laschet, fordert eine deutsch-französische Initiative zur direkten Abstimmung der europäischen Pläne für einen Waffenstillstand in der Ukraine mit Russland. "Europa muss eine eigenständige, starke Außen- und Sicherheitspolitik machen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Dazu gehört es auch, autonom zu sein, souverän zu sein und eigene europäische Ideen nicht über amerikanische Vermittler zu transportieren."