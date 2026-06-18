Luxemburgs Premierminister Luc Frieden sagte, er unterscheide klar zwischen Israel und der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Es sei ganz klar, dass diese Regierung mit ihrer Siedlungspolitik, mit den Taten im Libanon und im Gazastreifen "nicht auf unsere Zustimmung stößt". Israel habe ein Recht auf Sicherheit, aber es könne sich nicht das Recht zurechtbiegen, so Frieden. "Wir müssen die Existenz Israels immer schützen, aber Israel muss auch mit seinen Nachbarn in Frieden leben."