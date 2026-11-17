Shenzhen - China und Mexiko wollen wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum nannte bei einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping vor allem Handel, Investitionen, Technologie und Künstliche Intelligenz, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Beide kamen in der südchinesischen Metropole Shenzhen zusammen, wo am Mittwoch der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) beginnt. Dazu wird auch US-Präsident Donald Trump erwartet.