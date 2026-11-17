Trump setzt Mexiko unter Druck

Für Mexiko spielt bei den Beziehungen zu China auch das Verhältnis zu den USA eine wichtige Rolle. Der Großteil der mexikanischen Exporte geht in das Nachbarland. Trump setzt Mexiko mit Zöllen auf bestimmte Waren unter Druck. Zugleich will er verhindern, dass chinesische Produkte über Mexiko US-Zölle umgehen. Sheinbaum hatte zuvor erklärt, sie sehe durch das Treffen mit Xi keine Probleme für die Handelsgespräche mit Washington.