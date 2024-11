Berlin - Außenministerin Annalena Baerbock trifft an diesem Montag vor dem Hintergrund zahlreicher Konflikte ihren chinesischen Amtskollegen Wang Yi in Peking. Nach Angaben des Auswärtigen Amts will Baerbock mit ihm unter anderem über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und auch die Menschenrechtslage in China sprechen. Peking gilt als wichtigster Verbündeter Moskaus.