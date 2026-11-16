Wie verhalten sich Wahrheit und Fiktion zueinander?

80 Prozent der Geschichten sind laut Produzentin Bettina Kuhn wahr. Der Stoff ist allerdings sehr gekürzt, das Geschehen stark pointiert erzählt. Die zahllosen Verhandlungen in den Hinterzimmern blendet die Serie praktisch komplett aus. Immerhin ist sie aber eine visuell attraktive Begegnung mit den meist wahren Figuren und dem legendären Treffen.

Hat die Serie aktuelle Relevanz?

Etwa der Ukraine-Krieg zeigt, dass territoriale Ansprüche auf fremdes Staatsgebiet heute wieder zur politischen Realität zählen. Damals war das Ringen um Gebiete und möglichst viele "Seelen" (Einwohner) ganz selbstverständlich. Schauspieler Alexander Scheer (Fürst Metternich) bringt es auf den Punkt: "Frieden bleibt heute, genau wie vor 212 Jahren, ein zutiefst fragiles Konstrukt, solange er von toxischen Egos, skrupellosen Marktinteressen und imperialen Allmachtsfantasien sabotiert wird."

Welche Ergebnisse hatte der Kongress eigentlich?

Ein Gleichgewicht der Kräfte sollte einen Krieg verhindern. Unter anderem wurde Polen unter Russland, Österreich und Preußen aufgeteilt. Preußen erhielt obendrein Teile Sachsens und Gebiete im Rheinland sowie Westfalen. Der Deutsche Bund aus 39 Einzelstaaten wurde gegründet, die Neutralität der Schweiz anerkannt. Frankreich verlor einen Großteil der eroberten Gebiete. Die Ordnung trug zu einem Jahrhundert ohne gesamteuropäischen Krieg bei.