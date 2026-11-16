Wien - Der Zar lutscht erregt an den Zehen seiner Schwester, der König von Dänemark wünscht sich eine dominante Gespielin, und als Ort spontaner sexueller Vereinigung eignen sich Kirche oder Billardtisch.
Neun Monate lang traf sich 1814/1815 Europas Elite in Wien, um nach den Kriegen Napoleons eine neue Friedensordnung zu schaffen. Disney macht daraus einen satirischen Sechsteiler mit viel Sex.
Wien - Der Zar lutscht erregt an den Zehen seiner Schwester, der König von Dänemark wünscht sich eine dominante Gespielin, und als Ort spontaner sexueller Vereinigung eignen sich Kirche oder Billardtisch.
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Ob diese Szenen der Realität beim Wiener Kongress entsprechen, ist in dem Sechsteiler "Vienna Game - Wer spielt mit wem?" (Streamingstart 18. November bei Disney+) zweitrangig. Angesichts der mehr als 80 Bälle, Konzerte und Empfänge und den bekannt eigenwilligen Charakteren scheint bei einem der größten Diplomatentreffen der Geschichte vieles möglich. Fragen und Antworten zu der neuen Serie und dem historischen Hintergrund:
Napoleon war nach einem fast 20-jährigen blutigen Siegeszug durch Europa mit Millionen Toten im Mai 1814 auf die Insel Elba verbannt worden. Die Großmächte und Delegationen aus rund 200 Staaten, Fürstentümern und Herrschaften trafen sich im Herbst 1814 in Wien, um eine neue Friedensordnung zu schaffen. Es wurde ein hartes diplomatisches Ringen, das in seinen neun Monaten von rauschenden Festen begleitet war. Kluge, gebildete Frauen agierten im Machtpoker auf ihre Weise mit. Und: Auch wenn einzelne Episoden nicht belegt sind, Erotik spielte auf dem Kongress eine bedeutende Rolle.
Zentrale Figur der Serie ist Herzogin Wilhelmine von Sagan (Marlene Tanczik), die Geliebte von Österreichs Außenminister und Konferenzleiter, Fürst Klemens von Metternich (Alexander Scheer). Ihr Wahlspruch: "Wer liebt, verliert" - Kalkül statt Gefühl. Auch ihre Schwester Dorothea (Julia Anna Grob) ist aktiv beim Strippenziehen - aber auf französischer Seite.
Neben Metternich werden Zar Alexander I. (Vladimir Burlakov), der preußische König Friedrich Wilhelm III. (Trystan Pütter) und der französische Staatsmann Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (Louis-Do de Lencquesaing) prominent ins Bild gerückt.
"Man kann gar nicht anders, als eine Satire daraus zu machen", sagt Drehbuchautor Stefan Brunner mit Blick auf die "schrägen Figuren". Es sollte keine trockene Geschichtsstunde werden. Das ist jedenfalls gelungen.
Das äußerst spielfreudige Ensemble agiert fast immer an der Grenze zum Slapstick, darunter auch Heike Makatsch, die als Schaustellerin mit derber Wortwahl durch die Handlung führt. Der finnische Regisseur Hannu Salonen ("Oktoberfest 1900") und sein Kameramann Felix Cramer sorgen für teils opulente Bilder.
Ja. Er war höchst unglücklich, als sich seine Geliebte, Wilhelmine von Sagan, ausgerechnet seinem politischen Gegenspieler Zar Alexander I. zuwandte. Der aus Koblenz stammende verheiratete Top-Diplomat in Österreichs Diensten, der auf dem politischen Parkett alle Fäden in der Hand halten wollte, verlor im Privatleben vor lauter Leidenschaft etwas die Kontrolle.
Nein. Die von Metternich noch ausgebaute "Geheime Ziffernkanzlei" sollte möglichst jede Korrespondenz abfangen und die Geheimschriften dechiffrieren. Außerdem wimmelte es in den Kaffeehäusern, in den Quartieren und Tanzsälen von Informanten. Apropos Tanzen: Der Wiener Walzer kam tatsächlich damals in Mode - und galt wegen der Körpernähe der Tanzenden als unschicklich.
"Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht voran" - ein Ausspruch, der Fürst Charles-Joseph de Ligne zugeschrieben wird und mit dem er die rauschenden Feste, aber geringen Fortschritte am Verhandlungstisch aufs Korn nehmen wollte. Tatsächlich durchlief das Treffen unterschiedliche Phasen diplomatischer Aktivität. Zu einem Verhandlungsschlussspurt rafften sich die Delegationen auf, als Napoleon aus seinem Exil auf Elba floh, nach Paris zurückkehrte und seine Herrschaft der Hundert Tage begann - bis zu seiner endgültigen Niederlage bei Waterloo.
80 Prozent der Geschichten sind laut Produzentin Bettina Kuhn wahr. Der Stoff ist allerdings sehr gekürzt, das Geschehen stark pointiert erzählt. Die zahllosen Verhandlungen in den Hinterzimmern blendet die Serie praktisch komplett aus. Immerhin ist sie aber eine visuell attraktive Begegnung mit den meist wahren Figuren und dem legendären Treffen.
Etwa der Ukraine-Krieg zeigt, dass territoriale Ansprüche auf fremdes Staatsgebiet heute wieder zur politischen Realität zählen. Damals war das Ringen um Gebiete und möglichst viele "Seelen" (Einwohner) ganz selbstverständlich. Schauspieler Alexander Scheer (Fürst Metternich) bringt es auf den Punkt: "Frieden bleibt heute, genau wie vor 212 Jahren, ein zutiefst fragiles Konstrukt, solange er von toxischen Egos, skrupellosen Marktinteressen und imperialen Allmachtsfantasien sabotiert wird."
Ein Gleichgewicht der Kräfte sollte einen Krieg verhindern. Unter anderem wurde Polen unter Russland, Österreich und Preußen aufgeteilt. Preußen erhielt obendrein Teile Sachsens und Gebiete im Rheinland sowie Westfalen. Der Deutsche Bund aus 39 Einzelstaaten wurde gegründet, die Neutralität der Schweiz anerkannt. Frankreich verlor einen Großteil der eroberten Gebiete. Die Ordnung trug zu einem Jahrhundert ohne gesamteuropäischen Krieg bei.