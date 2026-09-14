Diogo Jota starb bei Unfall Geschmacklose "Jota"-Fanrufe für Neves - Ronaldo reagiert

Berlin - Die geschmacklosen "Jota, Jota"-Rufe einiger Fans in Richtung von Rúben Neves in der saudi-arabischen Pro League haben Empörung ausgelöst. Der portugiesische Nationalspieler war beim Spiel seines Clubs Al-Hilal bei Al-Taawoun mit den auf Diogo Jota anspielenden Gesängen wiederholt provoziert worden. Der frühere Liverpool-Star war im Juli 2025 bei einem Autounfall zusammen mit seinem Bruder mit 28 Jahren ums Leben gekommen - und eng mit Neves befreundet. Bei der Beerdigung von Diogo Jota gehörte Neves zu den Sargträgern.