„Hallo. Ich bin der Parkranger hier. Und ich werde euch heute ein wenig durch die Welt der Dinosaurier führen...“ Giovanni Riedesel schaut an diesem Vormittag in Ilmenau in mehr als 150 gespannte Gesichter. Kein Wunder, denn der 25-Jährige verspricht den kleinen Besuchern genau das, worauf Kinder in ihrem Alter wohl am meisten abfahren: Dinosaurier. „Wollt ihr denn die Dinos sehen?“ Die Frage kann er kaum zu Ende stellen, schon rufen ihm die Kinder ein lautes „Jaaaaaaaa!“ entgegen. Und sie müssen gar nicht lange auf die besonderen Besucher warten...