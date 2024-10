Dinkelsbühl (dpa/lby) - Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Überholvorgang in den Gegenverkehr geraten und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau mit ihrem Wagen am Montagabend auf der Bundesstraße 25 in Richtung Dinkelsbühl unterwegs.