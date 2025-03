Über eine Zuwendung in Höhe von 600 Euro kann sich der Dillstädter Carneval Club (DCC) demnächst freuen. Die auf Antragstellung durch den Verein gewährte Bezuschussung war vor wenigen Tagen vom Gemeinderat beschlossen worden. Der DCC sei eine tragende Säule im Dillstädter Dorfleben, betonte Bürgermeisterin Liane Bach. Und dies nicht nur in der Karnevalszeit. Der in den 1960-er Jahren gegründete Dillstädter Carneval Club sorge auch als Veranstalter des alljährlichen Adventsmarktes sowie des Knutfestes mit Weihnachtsbaumverbrennung für Abwechslung im gesellschaftlichen Leben des Ortes. Involviert seien dabei stets auch weitere Vereine und die Gemeinde. Der DCC verkörpere ein Stück Dillstädter Tradition, bekräftigte die Bürgermeisterin.