Dillstädt: Bürgermeisterin: Man muss mit der AfD zusammenarbeiten!

Die AfD in Entscheidungen einbeziehen statt sie auszugrenzen: Mit dieser Forderung sorgt die Bürgermeisterin von Dillstädt bei Suhl für Aufsehen bei Fernsehzuschauern und in den sozialen Netzwerken. „Ich würde der Politik raten, dass sie mit der AfD zusammenarbeitet. Wenn man etwas ignoriert, wird es nur noch schlimmer“, sagte die parteilose Ortschefin Liane Bach am Montagabend in der ARD-Sendung „Hart aber fair“. „Sie sind demokratisch gewählt, bekommen ihr Geld vom deutschen Steuerzahler und sollen in den Entscheidungen mit einbezogen werden“, sagte die Bürgermeisterin über die Abgeordneten der Partei. Das Argument, dass die AfD in Teilen rechtsextrem sei, könne bei ihr im Ort „keiner mehr hören“.