Dillingen: Radfahrer soll mehrere junge Frauen sexuell belästigt haben

Dillingen (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger soll mehrere junge Frauen sexuell belästigt haben. Der Tatverdächtige habe durch Hinweise einer Geschädigten identifiziert werden können, teilte die Polizei mit.
In den vergangenen Wochen haben sich immer wieder Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Nach dem Hinweis einer jungen Frau konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Wie es jetzt weitergeht.
Dillingen (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger soll mehrere junge Frauen sexuell belästigt haben. Der Tatverdächtige habe durch Hinweise einer Geschädigten identifiziert werden können, teilte die Polizei mit.
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Der 17-Jährige sei am Mittwoch in Dillingen mit einem Fahrrad an der 16 Jahre alten Geschädigten vorbeigefahren und habe ihr dabei mit der flachen Hand aufs Gesäß geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden in den vergangenen Wochen mehrere Vorfälle bekannt, in denen ein bis dato unbekannter Radfahrer von hinten an Mädchen und jungen Frauen vorbeifuhr und auf deren Gesäß schlug.
Laut Polizei soll der Tatverdächtige für sechs dieser Fälle verantwortlich sein. Gegen ihn werde unter anderem wegen sexueller Belästigung ermittelt. Weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden.