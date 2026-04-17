Dillingen: Radfahrer soll mehrere junge Frauen sexuell belästigt haben

Der 17-Jährige sei am Mittwoch in Dillingen mit einem Fahrrad an der 16 Jahre alten Geschädigten vorbeigefahren und habe ihr dabei mit der flachen Hand aufs Gesäß geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden in den vergangenen Wochen mehrere Vorfälle bekannt, in denen ein bis dato unbekannter Radfahrer von hinten an Mädchen und jungen Frauen vorbeifuhr und auf deren Gesäß schlug.