Dillingen an der Donau: Zusammenprall auf Gegenfahrbahn - Autofahrerin stirbt

Bachhagel (dpa/lby) - Eine 42-Jährige ist mit ihrem Auto im Landkreis Dillingen an der Donau auf die Gegenfahrbahn geraten und tödlich verletzt worden. Sie war am Dienstagmittag auf der Staatsstraße 1082 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Kurz vor Burghagel, einem Gemeindeteil von Bachhagel, kam sie von ihrer Spur ab. Auf der Gegenfahrbahn stieß ihr Auto mit dem Wagen einer 58-Jährigen zusammen. Hinter dieser Frau fuhr eine 34-Jährige, die mit ihrem Pkw auffuhr.