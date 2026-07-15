Diktaturlied: AfD-Chef singt DDR-Hymne auf Bühne

Unsere Empfehlung für Sie Andere Flagge für Deutschland? Ramelow schlägt neue Nationalhymne vor Der frühere Ministerpräsident Thüringens äußert sich zur Nationalhymne sowie zur Flagge der Bundesrepublik - und erläutert seine ganz eigenen Vorstellungen.

„Wir wollen noch die Nationalhymne zum Schluss singen. Das machen wir noch. Das machen wir immer in Sachsen-Anhalt“, sagte Chrupalla zuvor. Als Steimle das Lied der SED-Diktatur anstimmte, war das Chrupalla offensichtlich unangenehmen und er versuchte, den Akt als Scherz zu deuten, aber Steimle sang mit Inbrunst weiter. (Video ab 2:14:31 h)