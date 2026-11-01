Digitalwährungen Binance gibt Kundenauszahlungen nach Hackerangriff frei

Um das Vertrauen in die eigene Plattform um jeden Preis zu sichern und einen existenziellen Ansturm auf die Kundengelder ("Bank-Run") abzuwenden, glich das Unternehmen den verbleibenden Betrag nicht über panische Zukäufe an den öffentlichen Börsen aus, sondern nutzte bestehende Eigenbestände sowie diskrete Zukäufe über Direkthandelskanäle.
Hauptwährungen zu 100 Prozent gedeckt
Binance bekräftigte, dass führende Digitalwährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP sowie wichtige Stablecoins wieder zu 100 Prozent gedeckt und über die Reservennachweise der Plattform verifizierbar seien. Die restlichen fünf Prozent beträfen weniger liquide Digital-Münzen, deren Beschaffung über die Märkte mehr Zeit beanspruche. Einzahlungen seien vom Vorfall zu keinem Zeitpunkt betroffen gewesen.
Auszahlungen sind seit Sonntagvormittag für stark nachgefragte Netzwerke und Token wieder möglich. Binance wies darauf hin, dass es zum Start durch ein hohes Transaktionsvolumen zu Verzögerungen kommen könne. Weitere Währungen sollen schrittweise nach Abschluss laufender Sicherheitsprüfungen folgen. Nach Abschluss der behördlichen Ermittlungen kündigte Binance einen ausführlichen Abschlussbericht an.