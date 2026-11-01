Digitalwährungen Binance gibt Kundenauszahlungen nach Hackerangriff frei

Binance-Gründer CZ: Warum der Bitcoin-Kurs nicht abstürzte

Trotz des Rekordschadens reagierte der Markt mit vergleichsweise moderaten Verlusten: Der Bitcoin-Kurs sackte nach der Attacke kurzzeitig von über 80.000 auf rund 76.000 Dollar ab, erholte sich danach jedoch wieder ein wenig. Binance-Mitgründer Changpeng Zhao - in der Szene als "CZ" bekannt - erklärte die Widerstandsfähigkeit der Leitwährung auf der Online-Plattform X: "6,3 Milliarden Dollar sind zwar der größte Wert in US-Dollar gemessen, aber nicht in Bitcoin", schrieb Zhao. Er zog den Vergleich zum Kollaps der Börse Mt. Gox im Jahr 2014, bei dem rund 650.000 Bitcoin entwendet worden seien - damals mehr als fünf Prozent der gesamten Umlaufmenge.