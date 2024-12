Digitaltechnik: Quantencomputer entsteht in Garching

München (dpa/lby) - In Garching bei München entsteht der nach Angaben von Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) leistungsfähigste Quantencomputer Europas. "Wir betreten eine neue Welt des Computings", sagte er. "Damit können wir in Zukunft Probleme lösen, die heute selbst für die größten Höchstleistungsrechner noch unlösbar sind. Das eröffnet zum Beispiel in der Medizin die Chance, Moleküle zu modellieren, um neue Therapien für Patienten zu entwickeln." Ab dem kommenden Jahr soll der Quantencomputer am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) "die Quantenforschung in Bayern beflügeln", wie das Wissenschaftsministerium mitteilte.