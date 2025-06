Digitaltag 2025: Digitalminister: Europäische Werte sind nicht verhandelbar

Wildberger: Bürgerinnen und Bürger haben Verantwortung

Wildberger betonte auf dem Digitaltag die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger zur Vermeidung von Desinformationen und Hassrede: "Digitale Demokratie lebt vom Mitmachen. Wir alle können dazu beitragen, indem wir uns bewusst in sozialen Medien bewegen, Quellen kritisch hinterfragen und uns aktiv, konstruktiv in Debatten einbringen. Gerade in Zeiten von Desinformation und Polarisierung geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Für das, was wir teilen, wie wir diskutieren und wie wir digitale Räume mitgestalten."