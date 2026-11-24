Nahverkehr, Nachrichten und Veranstaltungen

Die App solle zugleich ein tagtäglicher Begleiter für den Alltag sein, betonte Starke. Daher gehörten auch Informationen zu Öffnungszeiten und Kontakten von Behörden zum Angebot. Nutzer könnten unter anderem Abfahrten des Nahverkehrs abrufen, nach Veranstaltungen und Stellenangeboten suchen oder Nachrichten aus Thüringen lesen. Auch die Inhalte der bisherigen Familien-App sollen in das neue Angebot integriert werden. Bei Fragen helfe die Behördenauskunft unter der Telefonnummer 115. Das Deutschlandticket ist nach Worten von Starke bislang nicht eingebunden. Ob sich das ändert, soll auch vom Interesse der Nutzer abhängen.