Den Umzug melden, Kita-Platz beantragen oder das Wochenende planen? Die neue „Thüringen App“, die seit heute verfügbar ist, bündele bereits vorhandene digitale Verwaltungsangebote, sagte Digitalstaatssekretärin Milen Starke. Mit dieser „digitalen Behörde in der Hosentasche“ werde ein einfacher mobiler Zugang zu Verwaltungsleistungen und Informationen geschaffen, die von Veranstaltungen über Busfahrten bis hin zu Nachrichten aus der Region reichten. Doch noch nicht alles lässt sich derzeit über die neue App erledigen.