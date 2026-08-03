Das Entlastungskabinett der Bundesregierung hat im Juli Maßnahmen für Verwaltungsreformen beschlossen. Das erklärte Ziel von Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) ist es, künftig weniger zu regulieren und die Bürokratiekosten bis zum Ende der Dekade zu senken. Wichtig ist hierfür die kommunale Ebene. Mit dem Onlinezugangsgesetz sollte die Digitalisierung, auch der Rathäuser, bereits vor Jahren finalisiert werden. Wie kommt die Region derzeit voran?