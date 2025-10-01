Digitalisierung Wie startet der Vollbetrieb der E-Patientenakten?

Kommt jetzt der Durchbruch?

Die Kassen setzen mit der verpflichtenden Nutzung in den Praxen auf einen Schub. "Das wird den praktischen Nutzen für die Patientinnen und Patienten, aber auch für das gesamte Gesundheitssystem enorm steigern", sagte Martin Krasney, Vorstandsmitglied des Spitzenverbands. Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, betonte: "Nur wenn die ePA zu jedem Arztbesuch selbstverständlich dazugehört, wird sie ihren vollen Nutzen entfalten." Auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt sagte: "Mit jedem Eintrag wächst ihr Wert." Für Privatpatienten läuft es mit der ePA nicht so automatisch. Aktuell bieten fünf von 36 privaten Versicherungsunternehmen auf freiwilliger Basis E-Akten an.

Was ist bei Daten für die Forschung geplant?

Vorgesehen ist in einer nächsten Ausbaustufe, dass Daten aus der ePA zu Forschungszwecken an eine zentrale Stelle weitergeleitet werden. Sie werden dafür pseudonymisiert verwendet, wie das Ministerium erläutert - also ohne direkt personenbeziehbare Angaben wie Name und Adresse. Dieser Nutzung kann man in der App oder bei einer Ombudsstelle der Kasse widersprechen.