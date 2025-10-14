München (dpa/lby) - Die von Bayern geplante Steuererklärung per App auf dem Smartphone birgt nach Ansicht der Lohnsteuerhilfe Bayern für Nutzer große Risiken hinsichtlich finanzieller Einbußen. "Die Steuererklärung bietet für viele Steuerpflichtige die Chance, Geld vom Staat zurückzuholen. Diese sollte man sich nicht entgehen lassen. Denn viele Daten kennt das Finanzamt nicht", sagte Tobias Gerauer, Vorstand der Lohnsteuerhilfe Bayern. Individuelle Ausgaben für Beruf, Heim und Kinder kenne nur der Steuerpflichtige selbst. Diese würden bei dem technischen Ansatz nicht berücksichtigt, weshalb die Gefahr bestehe, zu viel Steuern zu zahlen.