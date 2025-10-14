App soll ab Mitte 2026 einsatzbereit sein

Geht es nach Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) könnte die neue App schon ab Mitte 2026 einsatzbereit sein. Bayern programmiert für Bund und Länder bereits die Steuersoftware Elster - darauf will man mit der "Steuererklärung per App mit einem Klick" aufsetzen. Das Konzept sieht vor, dass Steuerpflichtige den Entwurf einer Steuererklärung vom Finanzamt auf ihr Smartphone geschickt bekommen - und wenn sie einverstanden sind, mittels einfacher Klicks unmittelbar zustimmen können. Auch Anpassungen oder Ergänzungen sollen ganz einfach per App möglich sein.