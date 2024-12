Jena bewusst gegen Touchscreens

Ganz anders dagegen die Lage in der Uni-Stadt Jena: Dort habe man sich bewusst gegen Touchscreens im touristischen Leitsystem entschieden, so die Leiterin des Tourismusmarketings bei JenaKultur, Maja Haufe. So mangle es etwa an aus touristischer Sicht geeigneten Standorten an Stromquellen für Bildschirme. Zudem fehle es an Personal, um Inhalte der interaktiven Stelen zu pflegen. Dazu komme, dass Gäste mit ihren Smartphones in der Stadt unterwegs seien und somit etwa über Apps und QR-Codes an Informationen kommen könnten. Entsprechend sollen künftig die Infotafeln an rund 100 Kulturdenkmalen der Stadt erneuert und mit QR-Codes ausgestattet werden.