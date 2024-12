SPD fordert Verankerung von Kostenfreiheit für Tablets im Gesetz

"Digitales Lernen kann nur erfolgreich und gerecht sein, wenn alle Kinder gleichermaßen Zugang zu digitalen Endgeräten in der Schule haben. Deshalb müssen wir die Kostenfreiheit für Tablets und Co endlich per Gesetz festschreiben", sagte die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Simone Strohmayr, in München. Nur so könnten gleiche Lern- und Bildungschancen für alle garantiert werden.