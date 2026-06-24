Die Stadt Schmalkalden wird ab dem 1. Juli das innovative digitale System KIVAN einführen, um die Verwaltung der Kinderbetreuung grundlegend zu modernisieren. Christoph Zimmermann, stellvertretender Bürgermeister, hebt hervor, dass dies ein entscheidender Schritt in Richtung einer bürgernahen und zukunftsorientierten Verwaltung ist. Die Stadt reagiere damit auf die wachsenden Anforderungen an Transparenz und Effizienz und schaffe ein System, das Eltern, Verwaltung und Träger von Betreuungseinrichtungen gleichermaßen entlastet.