Erfurt (dpa/th) - Thüringens Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW) will Fortschritte bei der Digitalisierung der Verwaltung und anderen öffentlichen Einrichtungen im Freistaat. Dabei soll ein sogenannter GovTech Campus Unterstützung geben, der in Erfurt eröffnet wurde. Es sei der erste Campus dieser Art in Mitteldeutschland, erklärte Schütz.