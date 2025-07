Die derzeit in der Kreisverwaltung eingesetzte Software „ab-data“ ist in die Jahre gekommen. Sie „entspricht seit langem nicht mehr den Anforderungen einer modernen, leistungsfähigen Finanzverwaltung“. So lautete die Begründung im Beschlussantrag für die notwendige Neuanschaffung im Kreistag. „Es treten vermehrt Fehler auf, die selbst durch umfangreiche Bemühungen des Kundenservice, bei dem keine technische Weiterentwicklung mehr erfolgt, nur noch teilweise behoben werden können.“ Dies gefährde auch zunehmend die Daten.