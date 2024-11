Digitalisierung: Mehring fordert Digitalministerium auf Bundesebene

Mehring will "Push-Government"

Für Bayern kündigte Mehring an, beim sogenannten Push-Government vorangehen zu wollen: "Bei zentralen Lebensereignissen wie etwa Geburt, Volljährigkeit oder Umzug sollen Bürgerinnen und Bürger ihre Zeit nicht mehr auf dem Amt verbringen und Anträge stellen müssen, sondern alle notwendigen Informationen automatisch und digital erhalten", erklärte er. In Zeiten einer Wirtschaftskrise und knapper öffentlicher Kassen ziele man damit auf die sprichwörtliche Quadratur des Kreises: "Durch kluge Digitalisierung erhöhen wir sowohl die Qualität als auch die Effizienz unserer Verwaltung. So werden Bayerns Behörden bürgerfreundlicher und rüsten sich zeitgleich gegen Fachkräftemangel und Bürokratie."